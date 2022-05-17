وزيرا الثقافة والسياحة ومحافظ الشرقية يفتتحون فعاليات مهرجان تل بسطا الاول للموسيقى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 01:25 مساءً - برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفتتح الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات الدورة الاولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ووزارة السياحة والاثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة برئاسة عمرو القاضى ومحافظة الشرقية وذلك فى السابعة مساء الجمعة 20 مايو .

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من محافظ الشرقية، وزير السياحة والآثار ، ووزيرة الثقافة ثم يتغنى الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بنخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها أكيد ، حكاية وردية ، ولا تسوى دموع ، بحلم على قدى ،حتكلم ، من نظرة، كوكب تانى ، المليونيرات , حد يقول لحبيبى ، بحلم على قدى ويا جريد النخل العالى، ماشى فى ضلها، يتقال، البلياتشو، وعدى وابن مصر إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بادائها ، يسبقه فقرة لفريق براس ساوند باند تضم مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب الات النفخ النحاسية منها مختارات من موسيقى أفلام الرسوم المتحركة ،بانوراما عمر خيرت ، مامبو ، بانوراما فيروز ، التوبة وشغلوني لعبد الحليم حافظ ، اب تاون فانك لبرونو مارس ، بانوراما محمد منير وحلوة يا بلدي .

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الاولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع اشكال ابداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند ، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا ايمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى ، الفنان حازم شاهين وفرقته ، الفنان الكبير على الحجار وفرقته .