انت الان تتابع خبر وفاء مكي تطلب من المتابعين الدعاء لها من على سرير المستشفى والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركت الممثلة البحرينية ​وفاء مكي​ الجمهور صورة حديثة لها، ظهرت فيها من داخل المستشفى وعلى السرير، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت وفاء مكي من خلال التعليق، أنها تستعد لاجراء عملية جراحية وذلك لاستئصال ورم خبيث، الأمر الذي صدم المتالعبن، لأنها لم تعلن سابقاً عن تعرضها لوعكة صحية.

وعلقت وفاء مكي على المنشور، طالبة من محبيها الدعاء لها :"دعواتكم استئصال ورم".

وتسارع المتابعين لتمني لها الشفاء العاجل وأن تقوم بالسلامة.

يذكر أن آخر أعمال وفاء مكي كان مسرحية "لا تشنج"، للمخرج حسين العويناتي وبطولة أحمد محلي وفاطمة عبد الرحيم.