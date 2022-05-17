انت الان تتابع خبر ممثل سوري يفجع بوفاة .. وتولاي ووفيق يقدمان واجب العزاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فجع الممثل السوري ​مازن البني​ بوفاة والده اليوم السبت، ونعاه عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مازن البني صورة له مع والده وعلق عليها بالقول: "والدي الحاج محمد البني بذمة الله وحسبي الله ونعم الوكيل".

وتلقى البني التعازي من زملائه في الوسط الفني من بينهم الفنان ​وفيق حبيب​ الذي كتب: "الله يرحمه و الله يصبر قلبك يا غالي"، وعلقت الممثلة تولاي هارون: "البقاء لله وربي يرحمو ويجعل مثواه الجنة".

الجدير ذكره أن مازن البني مهندس مدني خريج جامعة دمشق وعضو بإسرة المهندسين المتحدين وخريج المعهد العالي للفنون المسرحية والموسيقى في مصر ومدير عام قناة حلب الفضائية ممثل ومخرج ومطرب - مواليد سوريا حلب 1\1\1973.

بدأ مسيرته بالمسرح السوري وكانت له اعمال مسرحية أبرزها "​ليلة سقوط بغداد​ - عفواً امريكا - طاب الموت ياعرب"، كما كانت له مشاركات في الدراما بالعديد من الأعمال منها "​كسر الخواطر​ - يوميات مدير عام 2 - هارون - فزلكة عربية - شاميات - اهل الراية 2 - بقعة ضوء - كلشي ماشي" وغيرها الكثير.