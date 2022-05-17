انت الان تتابع خبر ضياء عبد الخالق يفجع بوفاة والده والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فجع المممثل ​ضياء عبد الخالق​ بوفاة والده حيث نشر على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي معلناً وفاته قائلاً:"إنا لله وإنّا إليه راجعون.

وتُوِفِي اليوم والدي الحاج عبد الخالق حسن محمد سليم... دعواتكم له بالرحمة والمغفرة جنات النعيم".

ويشيع جثمان، اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمة بالقرب من كوبري التونسي بطريق الأوتوستراد، ودفنه بمقابر الأسرة، على أن يقام العزاء غداً الأربعاء.

وتفاعل المتابعون مع المنشور وقدموا له واجب العزاء كما كتب الممثل صبري فواز متمنياً لوالده الرحمة ولأسرته الصبر والسلوان.