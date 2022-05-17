انت الان تتابع خبر لن تتوقع .. سر الوصية الأخيرة والغريبة للفنانة سعاد حسني قبل وفاتها اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظلت وفاة “سعاد” لغزًا كبيرًا لم يستطع أحد فك شفراته فالبعض ذهب لانتحارها بسبب تدهور أحوالها خلال الفترة الأخيرة أما البعض الآخر فأكد بوجود سر كبير وأن وفاتها كانت مدبرة وليس انتحارًا.ولم يقتصر سر “السندريلا” على وفاتها فقط بل تضمن أيضًا وصيتها التي أبلغت بها طبيها الدكتور عصام عبدالصمد، المتخصص بالتخدير وعلاج الأورام، والتي كانت على صلة قريبة منه وأسرته.

وأكد “عصام” أن وصتيها تضمنت تعهده بعدم نشر أي صور تخص فترة مكوثها في العاصمة البريطانية لندن؛ حفاظًا على صورتها المعروفة لدى المشاهدين.

ويعود طلب “سعاد” بسبب تغير شكلها ومظهرها بسبب وزنها الزائد وتقدمها في العمر وهو الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة لمحاولتها الدائمة الحفاظ على صورتها المعهودة في ذهن المشاهدين.ويعود طلب “سعاد” بسبب تغير شكلها ومظهرها بسبب وزنها الزائد وتقدمها في العمر وهو الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة لمحاولتها الدائمة الحفاظ على صورتها المعهودة في ذهن المشاهدين.

وأوضح الطبيب أن “السندريلا” سافرت إلى لندن من أجل محاولة استعادة مظهرها ولتجري عملية زراعة أسنان بالكامل، مع إنقاص وزنها. وأكدت الفنانة الراحلة في وصيتها للطبيب عصام عبدالصمد بأن يحرص على زيارة قبرها في كل مرة يزور فيها مصر.