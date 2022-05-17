انت الان تتابع خبر بكت بحرقة.. مفيدة شيحة تنهي عنوسة السنين الطويلة وتعلن زواجها.. لن تصدق من هو العريس! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - لم تكن مسيرة مفيدة شيحة سهلة أو مفروشة بالورود على الإطلاق، إذ خاضت تجربة صعبة نجحت في تجاوزها قبل أن تخترق عالم الشهرة والأضواء.

وحلت مفيدة شيحة مؤخراً ضيفة على برنامج الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب «سابع سما» الذي تقدمه عبر قناة النهار المصرية، وخلال الحلقة دخلت في نوبة بكاء بسبب والدها. قائلة:" عمره ما قصر معانا أنا وأخواتي في تعليمنا ولا أي حاجة عايزينها".جاء ذلك بعد عَرض صُورة والدها الراحل عليها في الحلقة، حيث لم تَتَمَالَك دموعها أثناء الحديث عنه، وعَبّرت عن افتِقَادِها الشديد له، وقالت إنّها كانت تَتَمَنّى أن يكون موجوداً حالياً ليشهد على نَجاحَها ويَراها في وضعها الحالي، وأضافت أنّها كانت تَتَمَنّى أن يعيش ويرى أشقاءها أيضاً وما حققوه في حياتهم حالياً.

وتحدثت مفيدة شيحة عن زواجها السابق، حيث كشفت أسراراً صادمة عن قَصّة زواجها وطلاقها، وقالت إنّها كانت صغيرة في العمر عندما تَزَوّجت، ولم تبلغ 24 عاما وقتها، وقد تزوجت بعد رفض طويل من أسرتها، وعاشت مع زوجها لمدة عام ونصف العام فقط، ولكنها اكتشفت خيانته في ذلك الوقت، وقالت إنّها شَعُرَت بأنّه يريد الانتقام منها ومن أسرتها بسبب رفضهم له لفترة طويلة من خلال خيانتها، لذلك انفصلت عنه بعد اكتشافها لخيانته.

وكشفت مفيدة شيحة عن ارتباطها في الوقت الحالي عاطفياً من زميل لها في نفس المهنة، ولكنها رفضت في الوقت نفسه الكشف عن هويته حبيبها.تزوّجت الإعلامية مفيدة شيحة مرة واحدة، وأثمر هذا الزواج عابنة وحيدة هي منة الله عماد.