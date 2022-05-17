انت الان تتابع خبر لماذا هذه المعجبة هددت كريم عبد العزيز بالقتل إذا لم يتزوجها والصدمة ما حصل للزعيم عادل إمام اتفرج! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كثير من المشاهير دائما يتلقون رسائل تهديد وغالبا تكون من الجمهمور بسبب حبهم الزائد لنجمهم المفضل .

قام أحد المعجبين بالفنان أم كلثوم برفع قضية ضدها وطلبها في بيت الطاعة وقال أنهما زوجان ،وعندما تحولت القضية للقضاء تم اكتشاف كذب هذا الرجل وانه معجب فقط.

صرح الفنان كريم عبد العزيز من قبل بأنه تعرض الي رسائل تهديد بالقتل من قبل معجبه إذا لم يتزوجها، ولم تكتفي بذلك فقط بل أرسلت له طلبات تهديد بالاعتداء عليه بسكين وقتله, وأدت هذه الرسائل إلي خوف أسرته عليه لكن بعد فترة تم القبض علي هذه المعجبة واتضح بأنها مصابة بمرض نفسي

تعرضت المذيعة دينا رامز للتهديد بسبب زوجها طارق علام الذي كان من أشهر المذيعين في فتره التسعينيات بعد نجاح برنامجه كلام من دهب، فأرسلت احدي المعجبات بطارق رساله تهديد لزوجته بأنها سوف تلقي ماء نار علي واجها اذا لم تبتعد عن طارق علام

تعرض الفنان عادل إمام إلي رسائل تهديد كثيرة، ولكن في إحدي الفترات تلقي العديد من الرسائل النصية علي الهاتف المحمول من أرقام مجهوله تهدد بخطف أحفاده ومقابل الأمان يدفع الزعيم مليون جنيه، لجأ الزعيم لقوات الشرطة التي تدخلت للتعرف على هؤلاء الأشخاص وإفساد خطتهم.