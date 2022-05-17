هذا هو الفيلم الوحيد الذي ندمت عليه الفنانة منى زكي وتعتبره سقطة في تاريخها الفني كله .. والمفاجأة ماهو ومن هو الممثل الذي شاركها البطولة؟

الرياض - محمد الاطلسي - أثار فيلم منى زكي الأخير "أصحاب ولا أعز" جدلا كبيرا لما يتضمنه من مواضيع ومشاهد صدمت من اعتبرها "مخالفة لقيم المجتمع" وعرض النجمة المصرية لهجوم شرس على خلفية مشهد لها في الفيلم. لكن النجمة المصرية لم تعلن ندمها على تقديم هذا الفيلم الذي فجر موجة عارمة من الجدل بل أكدت إنها لا تمانع لعب لعبة الفيلم في الواقع: «اللعبة أكيد ألعبها في الحياة العادية، معنديش أي مشكلة، لأن أنا معنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص».

وتدور أحداث الفيلم بشكل أساسي عن مجموعة من الأصدقاء، يلعبون لعبة يتشاركون فيها جميع الرسائل والمكالمات الهاتفية الواردة على هواتفهم. وقالت "زكي" خلال لقاء سابق في برنامج "مصارحة حرة"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة ten، أنها ندمت على تقديم فيلم أحلام عمرنا. وأكدت النجمة منى زكي خلال اللقاء على أنها لن تعمل مع الفنان مصطفى شعبان، الذي شاركها بطولة "أحلام عمرنا".