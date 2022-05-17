انت الان تتابع خبر العثور على جثة ممثلة شهيرة معلقة على النافذة -اتفرج ماحدث والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدمة عاشها الجمهور الهندي بعدما أقدمت الممثلة الهندية ساهانا التي عرفت بفيلم ”Lock Down“، على الانتحار في شقتها في يوم عيد ميلادها الـ 21وعثرت الشرطة على جثة شاهانا معلقة على درابزين النافذة فى بيتها، فاحتجزت زوجها ”سجاد“ على الفور، بعد أن زعمت عائلة الراحلة انه هو من قتلها بعد سلسلة شجارات بينهما.

من ناحية ثانية صرَّح جار الثنائي لموقع Media One أنه سمع سجاد يصرخ طلبًا للمساعدة قائلا أنه وجد ساهانا متوفاة لكن وفق إحدى وسائل الإعلام الهندية، أفيد أن شجارا وقع بين الزوجين حول شيكات تلقتها الممثلة الراحلة من إحدى عروض الأزياء قبل وفاتها.

وتحقق الشرطة في القضية بعد الحصول على معلومات حول الخلافات والمشاجرات المتكررة بين الزوجين.