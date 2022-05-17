انت الان تتابع خبر مع بدء أعمال الهدد وازالة العشوائيات .. أمانة جدة تصدر تحذير هام وعاجل لهذه الفئات .. ''فعل هذا الشيء سيكلفك غرامة 10 آلاف ريال''! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اصدرت أمانة محافظة جدة، اليوم الإثنين، تحذيرا هام للمقاولين الذين لا يلتزمون بالتعليمات خصوصا أولئك الذين لا يزيلون المخلفات بعد عمليات الحفر.

ونشرت أمانة جدة، في تغريدة على صفحتها في “تويتر”: “عزيزي المقاول : عدم إزالتك لمخلفات الحفر بعد الإنتهاء من العمل يعرضك لمخالفة من 5000 إلى 10000 ريال “.وتابعت أمانة محافظة جدة، أن العقوبة تشمل أيضا نقل مخلفات الحفر على نفقة المقاول الخاصة.