انت الان تتابع خبر تفاعل مع أحدث منشورات رضوى الشربيني.. وهذه نصيحتها اتفرج مادالذي قالت والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - وجهت الإعلامية المصرية ​رضوى الشربيني​ نصيحة أحدثت حالة من التفاعل، للفتيات المقبلات على الزواج، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.وكتيت رضوى الشربيني، مؤكدة على نوع الرجال الذي يجب أن تختاره المرأة، وقالت: "تزوجوا رجالا يخافون أن يسألهم الله عن أذى تركوه في قلوبكم".

كما تابعت بمنشور آخر: "فيه تقدير… فيه بقاء مافيش تقدير… إلى اللقاء"وتفاعل المتبعون بشكل كبير مع منشور رضوى هذا، وجاء من بين التعليقات: "في كل مكان لكن النظرة لازم تختلف. مش لازم يكون غني و عمده وعنده المهم يكون راجل …صالح… ده المهم. الله يوفقك".