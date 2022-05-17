انت الان تتابع خبر تفاعل مع أحدث منشورات رضوى الشربيني.. وهذه نصيحتها اتفرج مادالذي قالت والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - وجهت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني نصيحة أحدثت حالة من التفاعل، للفتيات المقبلات على الزواج، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.وكتيت رضوى الشربيني، مؤكدة على نوع الرجال الذي يجب أن تختاره المرأة، وقالت: "تزوجوا رجالا يخافون أن يسألهم الله عن أذى تركوه في قلوبكم".
كما تابعت بمنشور آخر: "فيه تقدير… فيه بقاء مافيش تقدير… إلى اللقاء"وتفاعل المتبعون بشكل كبير مع منشور رضوى هذا، وجاء من بين التعليقات: "في كل مكان لكن النظرة لازم تختلف. مش لازم يكون غني و عمده وعنده المهم يكون راجل …صالح… ده المهم. الله يوفقك".