انت الان تتابع خبر محمد رمضان يصور نمبر 1 بين دبي وأمريكا اتفرج التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن الفنان المصري ​محمد رمضان​ مؤخراً عن إستعداده لتصوير فيلمه السينمائي الجديد "نمبر 1" مع المخرج ياسر سامي، والقصة للمؤلف أحمد عادل وقد علمنا بأن رمضان اتفق مع فريق العمل على أن يكون التصوير بين دبي والولايات

يشار إلى أن رمضان نافس في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل "المشوار"، وهو العمل الذي شاركه بطولته كلا من دينا الشربيني، وندى موسى، وأحمد صفوت، وسيد رجب، وأحمد مجدي، وأحمد كمال، وبيومي فؤاد، وكارولين خليل، وأسما إبراهيم، وعلي الطيب، وسامي مغاوري، وأخرين، وظهر في العمل الفنان عمرو عبدالجليل كضيف شرف، وهو من تأليف ورشة كتابة أشرف عليها المؤلف محمد فريد، وكان العمل تحت إشراف المخرج محمد ياسين، وشارك في إخراجه عدد كبير من المخرجين