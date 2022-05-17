انت الان تتابع خبر بالصورة- أيتن عامر تحتفل بالـ 12 مليون وتحضر لهذه المفاجأة لن تتوقع ماهي والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - احتفلت الفنانة ​أيتن عامر​ بوصولها لـ12 مليون متابع عبر على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة عبر حسابها الخاص مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي ظهرت فيها وهي تحتفل بتحقيقها هذا الرقم ودخولها قائمة أكثر الفنانات المصريات مُتابعة عبر مواقع التواصل.

وقالت أيتن عامر من خلالتعليقها على الصورة التي نشرتها: "النهارده إحنا بنحتفل مع بعض على وصولي لـ12 مليون متابع على إنستجرام.. مش عارفة أقول لكم إيه.. بس بجد شكرًا من قلبي على كل الدعم، على كل الحب على إنكم عيلتي التانية اللي دايمًا في ضهري ومعايا في أي حاجة".

وأضافت أيتن عامر مؤكدة أنها تحضر للكثير من المفاجآت للجمهور: "ربنا يخليكم ليا وأفضل دائمًا عند حسن ظنكم، واستنوا مفاجآت كتير أوي جاية الفترة الجاية.. بحبكم من قلبي يا عيلتي التانية وفعلًا جمهوري كبير يملى مدرج".