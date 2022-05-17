انت الان تتابع خبر متابعة تغازل كريم فهمي: انت عسل وعلى فكرة الشرع محلل أربع والأخير يفاجئها برد قوي وغير متوقع! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرض الفنان كريم فهمي لموقف محرج من أحد متابعاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولت التلميح له بالزواج وان الشرع حلل أربع ليرد عليها برد صادم وغير متوقع.

وأكد كريم فهمي أنه يواصل التحضير للجزء الثاني من فيلم ديدو، والذي عرض الجزء الأول منه العام الماضي، بطولة حمدي الميرغني وأحمد فتحي.

وتطرق كريم فهمي للحديث عن أمنيته بالتعاون مع الفنانة منى زكي في فيلم رومانسي بجانب التعاون مع الفنان القدير يحيى الفخراني.

وعلى جانب آخر، شارك كريم فهمي في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا منذ عرضها، كان آخرها الجزء الثاني من مسلسل الاختيار بجانب العديد من الفنانين من بينهم أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومن إخراج بيتر ميمي، وفيلم ساعة رضا مع أحمد فتحي ومحمد ثروت وهالة فاخر ودينا فؤاد، ومن تأليف هشام يحيى ومن إخراج هاني حمدي.

كما شارك كريم فهمي في مسلسل اللعبة الجزء الثاني، وينتظر كريم فهمي عرض فيلمه الجديد أنا لحبيبي بالتعاون مع ياسمين رئيس والذي كان يحمل اسم جارة القمر سابقًا.