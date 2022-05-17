انت الان تتابع خبر هل تتذكرون أسينات بطلة مسلسل يوسف الصديق؟ شاهدو كيف أصبحت بعد مرور السنين والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حقق مسلسل يوسف الصديق، نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه قبل 13 عاما، وعلق في أذهاننا دور زوجة العزيز أسينات والتي كانت على درجة كبيرة من الوعى لذلك تم اختيارها لهذه المهمة ووافقت حيث كانت مهمتها الأساسية أن يقبل المجتمع المصري نبي الله يوسف كواحد منهم بعد أن أصبح عزيز مصر.

يرجع حبها وموهبتها في التمثيل الى نشاتها لأنها تنتمي لأسرة محبة للفن ونشاتها تلك لها اثر في مشوارها الفني الذي بدأته منذ الطفولة وذلك عندما كان عمرها 7 سنوات حيث ان والدها كان يعمل في مجال المسرح وقد تتدربت وتتطورت في هذا المجال واكتسبت المزيد من الخبرات من والدها لتصبح إحدى اشهر نجمات الشاشة الايرانية.