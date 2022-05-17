محمود بوشهري يفاجئ جمهوره بهذا الخبر اليكم ماهو

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الرياض - احمد صلاح - نشر الفنان محمود بوشهري في حسابه بانستجرام منشور وأعلن فيه عن عودته إلى الشاشة التلفزيونية بعد غيابٍ عنها منذ ثلاثة أعوام من خلال مسلسل "انتقام مشروع".

ومسلسل "انتقام مشروع" قصة وسيناريو وحوار نور البدري، وإخراج حسين دشتي، وبطولة: أحمد سلمان، هند نزار، محمود بوشهري، عبدالله بوشهري، وزهرة الخرجي، ويقع في 30 حلقة.

يذكر أن آخر عملٍ، شارك فيه محمود بوشهري، كان المسلسل الاجتماعي "الكون في كفة"، تأليف علي الدوحان، وإخراج سائد بشير الهواري، وبطولة إلهام الفضالة، ليالي دهراب، طيف، فهد باسم، في الشرقاوي، وإيمان الحسيني.