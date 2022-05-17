انت الان تتابع خبر هذا الفنان الشهير هو نجل نبيل الحلفاوي من فردوس عبد الحميد.. لن تصدق من هو ولا كيف أصبح شكله الآن!اتفرج صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فردوس عبدالحميد واحدة من أيقونات الفن المصري، وانطلقت شهرتها الفنية من المسرح، ومثلت فى أولى بطولاتها المطلقة أمام الفنان والكوميديان سمير غانم فى مسلسل "ميزو".

من هى فردوس عبد الحميد؟ - اسمها بالكامل فردوس عبدالحميد محمود. - ولدت فى 25 فبراير 1947 فى محافظة الإسكندرية.

فردوس عبدالحميد - حصلت على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحيه قسم التمثيل سنة 1969، كما درست فى كما تخرجت من معهد "الكونسرفتوار".

- بدأت مشوارها الفنى كممثلة فى المسرح القومى إلى أن قدمها المخرج كمال الشيخ فى السينما لأول مرة فى فيلم "على من نطلق الرصاص" عام 1975.

بداية شهرتها جاءت من مسلسل "ميزو" للكوميديان سمير غانم سنة 1977.- من أشهر أعمالها "الطوق والأسورة، الحريف، فى مهب الريح، وليالى الحلمية، أبنائى الأعزاء.. شكرا، الزير سالم، زيزينيا، الأسطورة، كوكب الشرق.

فردوس عبد الحميد تزوجت مرتين تزوجت مرتين؛ الأولى من الفنان نبيل الحلفاوى، وأنجبت منه المخرج خالد الحلفاوى الذى بدأ مشواره الفنى كمساعد مخرج فى بعض الأعمال ثم قام بإخرج أول فيلم له "زنقة ستات" بطولة حسن الرداد والفنانة إيمى سمير غانم، والثانية من المخرج محمد فاضل، والذى أنجبت منه ابنها أحمد، لافتة إلى أن علاقتها بالمخرج محمد فاضل بدأت فنيا من مسلسل "أبنائى الأعزاء شكراً". -

بسبب اتقانها لاعمالها قامت بالتخلى عن شعرها من أجل شخصية "زليجة الصلعاء" فى مسلسل "السائرون نياما".

- كشفت خلال حوار تلفزيونى لها إلى أنها تعاقدت على فيلم "حب فى الزنزانة" هى والفنان الراحل أحمد زكى، ثم علمت بتغييرها وتم التعاقد مع سعاد حسنى وعادل إمام، وذلك بسبب تغيير المنتج، مؤكدة أنها لم تحزن ولكن الفنان أحمد زكى حزن كثيرا.