نجيب ساويرس: بالنيابة عن كل المصريين اللى أسعدتهم بأعمالك ”كل سنة والزعيم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 09:28 صباحاً - هنأ المهندس نجيب ساويرس ،الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نجيب ساويرس: "كل سنة و "الزعيم “ طيب و بصحة و بخير . بالنيابة عن كل المصريين اللى أضحكتهم و أسعدتهم بأعمالك .. أشكرك وأتمنى لك كل السعادة و الصحة .. سيظل عادل إمام أعظم ممثل عصره .. تفاعل مع بلده وهون عليها وكان سببا في فرحها… شكرا صديقى العظيم ”

يحتفل اليوم الثلاثاء 17 مايو، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 82، إذ ولد في نفس اليوم عام 1940، بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ثم انطلق إلى عالم الفن وصنع تاريخًا فنيًا كبيرًا.