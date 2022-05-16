مفاجأة غير متوقعة .. لن تصدق من هو زوج ليلى علوي الحالي؟

الرياض - محمد الاطلسي -

من هو زوج ليلى علوي الحالي، ينتاب فضول كثير من رواد التواصل الاجتماعي معرفة تفاصيل حياة الفنانين والفنانات بشكل عام سواء في الوطن العربي أو حتى الغربي، ولكن في الساعات الأخيرة تداول الناس سؤالا على محركات البحث عن زوج الفنانة المصرية ليلى علوي ، فليلى علوى تعتبر من أبرز الممثلات المصريات في الوقت الحالي فهي نجمة معروفة وقد أحبها الناس من خلال شخصيتها اللطيفة وأدوارها في المسلسلات ، وفي هذا المقال سنتعرف على زوج ليلى علوي الحالي.

من هي ليلى علوى السيرة الذاتية

هي ليلى أحمد علوي ، من مواليد دولة مصر حيث ولدت في الرابع من شهر يناير عام 1962م أي أنها بلغت سن الستين (60 عام)، حيث أن والدها أحمدعلوى مصري الجنيبة و أمها يونانية لكن ليلى تحمل الجنسية المصرية درست ليلى في المدارس والجامعات المصرية حيث حصلت على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال بجامعات مصر، تعتبر ليلى من أبرز نجمات السينما المصرية وأشهر الممثلات المصريات، فقد بدأت ليلى مشوارها الفنى منذ نعومة أظافرها وذلك في السابعة من عمرها عندما اشتركت في برامج الإذاعة والتلفزيون مع أختها لمياء، وفي الخامسة عشرة 15 من عمرها ظهرت ليلى علوى على المسرح وكان ذلك لأول مرة في حياتها حيث قدمت مسرحية” ثماني ستات” للمخرج المعروف جلال الشرقاوي.

من هو منصور الجمال زوج ليلى علوى

تزوجت الفنانة المصرية ليلى علوى في عام 2007 من عم خديجة الجمال وهو رجل الأعمال المصري الجنسية البلجيكية منصور الجمال حيث كان متزوج ولديه أطفال ، لكنها لم تنجح علاقتهم الزوجية حتى انفصلت عنه في عام 2015م وبعد سنتين من الانفصال توفي منصور الجمال وكان عمره 83 عام وحزنت ليلى علوى عليه كثيراً ، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة المصرية ليلى علوى تزوجت عندما كانت تبلغ من العمر خمسة وأربعين 45 عامًا لذلك لم تنجب الأطفال، فقامت بالتبني وقد تبنت ولد يُدعى خالد علوى، ويعتبر خالد ابن أحد أقاربها والذي توفي في وقت مبكرة فقامت ليلي بتبنيه لأنه لم يكن لدى خالد من يهتم به ويرعاه .

من هو زوج ليلى علوي الحالي

تنتشر الشائعات دائماً حول الشخصيات المعروفة والمشهورة كالفنانات والمغنيات والاعلاميات ، حيث لاحقت هذ الشائعات أيضاً الفنانة المصرية ليلى علوى أنها متزوجة ؛ بسبب الصور التى تنشرها ليلي في مواقع التواصل الاجتماعي ويفسرها المتابعين على أنها قد تكون متزوجة، فمن الجدير بالذكر أن ليلى سبق لها الزواج من رجل الأعمال المصري الجنسية البلجيكية منصور الجمال ثم انفصلت عنه ولم تتزوج ليلي بعد ذلك.