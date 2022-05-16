انت الان تتابع خبر تداول صورة نادرة للفنان يوسف داوود قبل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صور ومنشورات عن الممثل المصري الراحل يوسف داوود وهو في مرحلة شبابه, والتي يظهر في الصور بوسامة شديدة.

المسلسلات التليفزيونية منذ الثمانينيات وحتى وفاته، كما مثل في عدد من المسرحيات.تخرج من كلية الهندسة قسم كهرباء عام 1960 وعمل مهندساً ثم تفرغ للفن عام 1985 بعد أن التحق بالدراسات الحرة لمدة عام كانت البداية في مسرحية “زقاق المدق” من اعماله في التليفزيون :”السوق” “وكسبنا القضية” أنا وأنت وبابًا في المشمش وابن الارندلي “الدش والمش” تنوعت ادواره من الكوميدية إلى دور ضابط الشرطة ورب الأسرة، لقب بمهندس الضحك. كما أن اشتهر في الطبع الكوميدي. وقضي 7 سنوات في التجنيد، وذلك أثناء حرب 1973، وكان يفتخر بذلك وبالدور الذي حاول أن يقوم به.

وفي لقاء للفنان يوسف داوود مع سمير صبري ببرنامج “كان زمان” تحدث يوسف داوود عن الفن وعمله كمهندس كهرباء في بداية حياته قائلا: “إن مهنة الهندسة تأتي بالممارسة والعلم والفن شيء مختلف، لأنه يعتمد على الموهبة داخل الإنسان” ويؤكد أنه من السهل أن تجعل إنسانا يعمل مهندسا عن طريق الدراسة الأكاديمية ولكن من الصعب أن تجعله فنانا.