حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:28 مساءً - إذا كنتي من هواة أكل المطاعم والآكلات الجاهزة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل استربس الفراخ المقرمش.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012