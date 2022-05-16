حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:28 مساءً - إذا كنتي من هواة أكل المطاعم والآكلات الجاهزة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل استربس الفراخ المقرمش.
مكونات
نص كيلو صدور فراخ
للتتبيلة½ ملعقة صغيرة بابريكا.½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.½ ملعقة صغيرة زعتر.1 ملعقة صغيرة بصل بودر.½ ملعقة صغيرة فلفل اسود ناعم.1 ملعقة كبيرة كاتشب.½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ.½ ملعقة صغيرة سكر.1 ملعقة صغيرة ملح.عصير 1 ليمونة.
خلطة التغطية (الخلطة السائلة)½ كوب دقيق.½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.2 ملعقة كبيرة نشا.½ ملعقة ثوم بودر.½ ملعقة صغيرة بابريكا.¼ كوب ماء.
للتغطية النهائية (الخلطة الجافة)1 كوب دقيق.½ كوب نشا.1 ملعقة صغيرة بهارات فراخ.