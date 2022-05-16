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طريقة عمل استربس الفراخ المقرمش

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 06:28 مساءً - إذا كنتي من هواة أكل المطاعم والآكلات الجاهزة، نقدم لكي اليوم طريقة عمل استربس الفراخ المقرمش.

مكونات

نص كيلو صدور فراخ

للتتبيلة½ ملعقة صغيرة بابريكا.½ ملعقة صغيرة ثوم بودر.½ ملعقة صغيرة زعتر.1 ملعقة صغيرة بصل بودر.½ ملعقة صغيرة فلفل اسود ناعم.1 ملعقة كبيرة كاتشب.½ ملعقة صغيرة بهارات فراخ.½ ملعقة صغيرة سكر.1 ملعقة صغيرة ملح.عصير 1 ليمونة.

خلطة التغطية (الخلطة السائلة)½ كوب دقيق.½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر.2 ملعقة كبيرة نشا.½ ملعقة ثوم بودر.½ ملعقة صغيرة بابريكا.¼ كوب ماء.

للتغطية النهائية (الخلطة الجافة)1 كوب دقيق.½ كوب نشا.1 ملعقة صغيرة بهارات فراخ.

 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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