أحمد الفيشاوي يغازل شيرين رضا على طريقة الكبير قوي: هنا سأسكت كثيرًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 05:22 مساءً - نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له تجمعه بالفنانة شيرين رضا، من مهرجان الجونة للدورة الماضية، متغزلا في "شيرين" على طريقة أحمد مكي في مسلسل الكبير قوي.

وظهر أحمد الفيشاوي إلى جانب شيرين رضا، يرتديان أزياء تميزت باللون الأسود، وعلق عليها قائلا: هنا سأسكت كثيرًا.

وفي سياق آخر - شارك الفنان أحمد الفيشاوي، في فيلم "أشباح أوروبا"، وتدور أحداثه حول زوجة تنجب ست توائم تعيش هي وزوجها حياة فقيرة مما يضطر الأب إلى بيع ثلاثة من أبنائه، ثم تكتشف زوجته ما فعله فتتركه وتسافر لتحدث العدين بين الصراعات في المستقبل.

وشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، كلًا من: أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي، أروى جودة، مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن تأليف كريم فاروق، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم "قمر 14"، وتدور أحداث الفيلم، حول عندما يبدأ يوم 14 من القمر تحدث العديد من علاقات الحب التي تنتهي بالنجاح ومنها ما تنتهي بالفشل ومنها المحظورة والتي يفرضها المجتمع حتى تعوق حياتهم وتهددهم بالفشل.

شارك في بطولة الفيلم كلًا من: خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، بيومي فؤاد، خالد أنور، محمد علاء، محمد جمعة، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.