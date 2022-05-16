إنطلاق النسخة الأولى من رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات نهاية مايو الجاري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 04:25 مساءً - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة بورسعيد وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد سينطلق رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات " Free Roller Skate " في نسخته الأولى يوم الجمعة الموافق ٢٧ مايو الجاري، في أكبر مضمار مفتوح للتزلج في الشرق الأوسط بطول ٤ كم تقريبا.

وأوضح الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذا الحدث يأتي في ضوء استعدادات الهيئة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي ٢٠٢٢، وبداية للعديد من الفعاليات التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد من خلال الهيئة والتي من بينها إضافة أنماط سياحية جديدة، ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

ويعد رالي بورسعيد الأول للتزلج بالعجلات الأول من نوعه في مصر، لمحبي رياضة التزلج من جميع أنحاء الجمهورية.