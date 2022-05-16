أشهر عازب في السينما المصرية.. ترك التعليم من أجل الفن.. لن تتوقع كيف كرس حياته بدون زواج اليكم من يكون

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الرياض - احمد صلاح - برع في أدوار الشر التي لم تخل من المواقف الكوميدية الطريفة، استطاع بتلقائيته المعهودة وخفة ظله أن يجذب أنظار صناع الأعمال الفنية إليه، ليشارك الفنان زكي رستم في بطولة أكثر من 240 فيلمًا طوال مسيرته الفنية، ويترك بصمة مميزة في ذاكرة السينما المصرية بأدواره الفريدة من نوعها.

بداية زكي رستم الفنية والسينمائية بداية المسيرة الفنية بـ«رستم» كانت مع الفنان الراحل عبدالوارث عسر، إذ انضم إلى فرقة «عزيز عيد»، ثم تركها بعد عدة أشهر لينضم إلى فرقة «اتحاد الممثلين»، وكانت أول فرقة تخصص لها الحكومة إعانة ثابتة ولكن لم يستمر فيها طويلا وتركها، لينضم بعد ذلك إلى «الفرقة القومية» والتي يرأسها في ذلك الوقت الفنان خليل مطران، وظل فيها 10 أعوام كاملة.

وأما بداية زكي رستم السينمائية، فكانت مع تأسيس السينما المصرية نفسها، حينما اختاره المخرج محمد كريم ليشارك في بطولة الفيلم الصامت «زينب» مع االفنانة بهيجة حافظ، ومن تأليف الدكتور حسين هيكل وإنتاج يوسف وهبي. الفنان عرف باسم «رائد مدرسة الاندماج» بلغ رصيد زكي رستم من الأفلام 240 فيلما، ولكن المشهور منها والموجود 55 فيلما، بينها:

«العزيمة» عام 1939، «زليخة تحب عاشور» عام 1939، «إلى الأبد» عام 1941، «الشرير» عام 1942، و«عدو المرأة» عام 1946، وآخر أفلامه «أجازة صيف» عام 1967واختارته إحدى المجلات الفرنسية بوصفه واحدًا من أفضل الممثلين العالميين، وأُطلق عليه لقب «رائد مدرسة الاندماج»، بسبب موهبته الفنية الفريدة.