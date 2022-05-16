انت الان تتابع خبر حسن شاكوش يعتذر للشعب المصري ونقابة الموسيقيين: أنا ابنكم وغلطت اليكم ماحدث والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قدم شاكوش خلال تصريحات تليفزيونية، اعتذاره للشعب المصري والدول العربية عن أدائه خلال الفترة الماضية قائلا: «عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء ليه».

وأوضح أنه كان منضبطًا جدًا في عمله مردفا بـ: «وغصب عني دي كانت مشكلة، واتعلّمت، واتوقّفت، وقدّمت التماس مرة واتنين، وأتمنى (النقابة) تبص في الالتماس بتاعي»، لافتًا إلى أنه لا يعمل بمصر نهائيًا التزامًا بقرار الفنان هاني شاكر.

وأختتم: أنه لا يشعر بطعم النجاح في العمل خارج مصر قائلا: «دي بلدي، وأنا مش حاسس بطعم النجاح في أي بلد خارج مصر»، مجددًا اعتذاره مرة أخرى للشعب المصري، ونقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هاني شاكر: «أنا ابنكم وبتأسف إني غلطت».

يذكر أن اوقفت نقابةالموسيقيين المطرب حسن شاكوش عن الغناء لمدة 9 أشهر.