تفاصيل القبض على قمر “فتاة الوكالة” لبيعها مستحضرات تجميل مغشوشة

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ابو ظبي - احمد الجزار - تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام إحدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر.. وضبط مرتكبة الواقعة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام احدى الفتيات بالترويج لبيع بعض منتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة.. وتضرر بعض الفتيات حيال شرائهم تلك المنتجات.

بالفحص أمكن تحديد المذكورة وتبين أنها (إحدى الفتيات- مقيمة بمنطقة إمبابة بالجيزة)، عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من استهداف المذكورة.

وأمكن ضبطها وبحوزتها (كمية من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر والمخالفة للمواصفات)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق، تقدمت إحدى المحاميات ببلاغ لـ النائب العام، ضد فتاة تدعى قمر، تتهمها فيه بترويج بعض منتجات عناية البشرة ومستحضرات التجميل، بمنطقة الوكالة في بولاق أبو العلا.

وذكرت المحامية في بلاغها المقيد برقم 1234، أن هناك فتاة تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، معروفة بـ قمر الوكالة، موضحة أنه ليس لديها التصاريح اللازمة من الجهة المختصة لبيع وتداول منتجات عناية البشرة ومستحضرات التجميل.

وأكدت المحامية أن بعض الفتيات نشرن شكاوى عبر صفحات التواصل الاجتماعي، بتضررهن من هذه المنتجات، بعدما حصلن عليها بسبب ظهور الفتاة قمر على بعض المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للترويج لتلك المنتجات المغشوشة، بدون تصريح.

وطالبت المحامية في بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال بعض المواقع الإخبارية، التي ساعدت الفتاة قمر في الترويج لتلك المنتجات المغشوشة، من أجل جلب مزيد من المشاهدات، بحسب ما ذكرت المحامية.

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