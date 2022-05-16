حسن شاكوش يعتذر للشعب المصري ونقابة الموسيقيين لمنحه فرصة جديدة:مفيش بني اَدم مبيغلطش

ابو ظبي - احمد الجزار - أقرّ الفنان حسن شاكوش، مطرب المهرجانات، بخطئه عما صدر منه خلال الفترة الماضية؛ ما تسبب في إيقافه عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين لمدة 9 أشهر، قائلا : “أنا غلطت ومفيش بني آدم مبيغلطش”.

وقدّم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد اعتذاره للشعب المصري والدول العربية عن أدائه خلال الفترة الماضية بقوله: “عرفت غلطي، والشعب المصري مش هيسمع مني غلط تاني، أو أي حاجة تسيء له”.

وجدد شاكوش اعتذاره لنقابة المهن الموسيقية قائلاً: “بتأسف للأستاذ هاني شاكر؛ ده حبيبنا كلنا، وبقلهم إني همشي على الطريق الصحيح إللي هيقولولي عليه، وألتزم بضوابط النقابة”، موجهًا الشكر للإعلامي أحمد موسى على منحه الفرصة لتبرير موقفه.

وأضاف موضحا أنه كان منضبطًا جدًا في عمله : “غصب عني دي كانت مشكلة واتعلّمت واتوقفت، وقدّمت التماس مرة واتنين، وأتمنى النقابة تنظر في التماسي”، لافتًا إلى أنه لا يعمل بمصر نهائيًا التزامًا بقرار الفنان هاني شاكر.

وشدد على أنه لا يشعر بطعم النجاح للعمل خارج مصر قائلا : “دي بلدي، وأنا مش حاسس بطعم النجاح في أي بلد خارج مصر”.