انت الان تتابع خبر ردة فعل والد مؤمن زكريا من موقف محمد صلاح لا تتوقع.. اليكم ما قاله عنه! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تحدث والد مؤمن زكريا عن كواليس ظهور نجم الأهلي في احتفالات تتويج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بصحبة النجم العالمي محمد صلاح، واصفاً الفرعون المصري بأنه من أصحاب جبر الخواطر ولديه شهامة المصريين.

وأشار إلى أن زملاء مؤمن يدعمونه باستمرار ويسألون عنه أمثال عمرو السولية ومحمود عبد الرحيم جنش وشيكابالا.

وخطف النجم المصري مؤمن زكريا الأنظار في احتفالات ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد فوزه على فريق تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 5، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، والتي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

وشارك مؤمن زكريا في احتفالات ليفربول بحصد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، على هامش تواجده في العاصمة الإنجليزية، في رحلة علاجية.