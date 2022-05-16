انت الان تتابع خبر الأزهر يتدخل في أزمة عهود زواج بسنت شوقي ومحمد فراج ويحسم مسألة بطلان زواجهما.. فتوى مفاجئة اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تبادلا الوعود أمام بعضهما البعض، وتوسطهما الملحن إيهاب عبدالواحد، الشاهد على تلك الوعود، واحدة من أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج، وبسنت شوقي، الذي أٌقيم مؤخرًا بمدينة سهل حشيش بمحافظة الغردقة، والأكثر جدلًا خلال حفل الزفاف.

مشهد تشبه به الثنائي بعادات الزواج لدى الأجانب، لما يعرف بـ«عهود الزواج»، والتي تنص على بدء العروسين في تبادل الرسائل الرومانسية فيما بينهما أمام الحضور، حسب ما أوضح موقع theknot المختص بشئون الزواج حول العالم. هل مافعله محمد فراج وبسنت شوقي يفسد الزيجة؟

في هذا الصدد، أجاب الشيخ الأزهري أحمد مدكور، مؤكدًا أن الله عز وجل، عندما ذكر الزواج في القرآن الكريم، أكد سبحانه وتعالى على أن اساس الزواج هو الإشهار، واختلف المذاهب حول طبيعة العلاقة عقب عقد القران، لكنها بالفعل في هذه الحالة، تحل له وتبقى على ذمته.

وعن تشبه محمد فراج وبسنت شوقي بعادات الغرب في الزواج، أكد الشيخ أحمد مدكور، خلال حديثه لـ «هُن» أن الأمر لايفسد صحة الزيجة على الإطلاق، لأنهم بالفعل عقدوا القران، لكنه بدعة.