انت الان تتابع خبر راندا البحيري تبكي على الهواء والسبب عبلة كامل ماذا عملت بها اليكم التفاصيل! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حلت الفنانة راندا البحيري في وقت سابق ضيفة ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "إم بي سي مصر" وتحدث ، عن دورها في مسلسل "سلسال الدم" وعلاقتها بالفنانة عبلة كامل.

وأضافت أن سيناريو "رسايل" لمحمد سليمان عبدالمالك تمتع بحرفية شديدة "في جمل حوارية كنت ببقى عايزة أكتبها على جنب عشان بتعلم منها".

وعن دورها في مسلسل "رسايل"، أكدت أنها وجدت احتفاء كبير على الرغم من أنها كانت ضيفة شرف في حلقتين فقط، مشيرة إلى أن هناك كيمياء بينها وبين مي عز الدين، وظهرت معها في 3 مسلسلات على التوالي، جميعهم من إخراج إبراهيم فخر.