نور دياب تستعرض إطلالاتها بالأزرق عبر انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 مايو 2022 02:22 مساءً - تألقت نور دياب، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالات مختلفة على مدار الأسبوع باللون الأزرق السماوي، ولاقت إعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا.

يذكر أنه بعد أقل من ستة أشهر، تستعد نور عمرو دياب للزواج من حبيبها كيران ، واللذان أعلنا خطبتهما في شهر أغسطس الماضي، ونشرت نور عبر حسابها على إنستجرام صورها مع خطيبها وأعلنت رسمياً خطبتها، ثم فاجأت أول أمس متابعيها باستعدادها للزفاف قريبا من خلال صور جديدة على إنستجرام .

كما نشرت ابنة عمرو دياب، صورا جديدة لها على إنستجرام، وظهرت نور عمرو دياب ، مع خطيبها وهو يقدم الخاتم لها وعلقت قائلة : " الجنة على الأرض حاليًا… في وضع التخطيط لحفل الزفاف ".