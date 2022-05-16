انت الان تتابع خبر فاطمة الأنصاري تعلن إعتزالها.. اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - صدم رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمتابعين، بإنتشار خبر إعتزال الفاشينيستا ونجمة السوشيال ميديا السعوديو فاطنة الانصاري، وغعلاق صفحتها الخاصة بشكل مفاجئ ومن دون ذكر اسباب.

وأعلنت الفاشينيستا السعودية وشقيقة فاطمة الأنصاري، مريم الأنصاري خبر اعتزال شقيقتها عبر حسابها الخاص، ونشر صورة لمحادثة رقمية بين مريم وإحدى المتابعات اللاتي سألنها ما إذا كان الخبر صحيحاً أم لا، وأجابتها: "والله هذا آخر شي قررته معرف إذا بتتراجع أو لا".

كما أكدت مريم أن شقيقاتها لم يوافقوا على الإعتزال، ويحاولن إقناعها بالتراجع عنه.