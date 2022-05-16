جيهان عبدالعظيم: لم أخدش حياء الناس يوماً

انت الان تتابع خبر جيهان عبدالعظيم: لم أخدش حياء الناس يوماًوالان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت الممثلة السورية ​جيهان عبد العظيم​ عن رأي زوجها رجل الأعمال إياد إبراهيم بخبر إعلانها الاستعداد للعودة للتمثيل خلال المرحلة المقبلة.

وقالت جيهان عبد العظيم : "زوجي لم يشجعني في البداية كان يتمنى أن كون خلف الكواليس وبعيدة عن الأضواء لكني أصريت كثيراً على العودة ونزولاً عند رغبتي اتخذنا القرار سوياً".

وعن طبيعة عودتها وشروطها للمشاركة وضحت جيهان: "لن أعود منافسة شرسة لزملائي، من الممكن أن اكتفي بالمشاركة في عمل واحد خلال العام وسوف اختار الأفضل والأنسب، فالتمثيل بات شغف بالنسبة لي وليس مهنة أعيش منها".

وحول سبب حنينها للتمثيل في الوقت الحالي قالت الفنانة السورية: "منذ مدة كنت أدرب زميلة لي في مصر على اللهجة السورية كانت تتحضر للمشاركة في إحدى الأعمال وليست متقنة للهجة السورية، فعندما كنت ادربها كنت أجسد أمامها الدور بكامل حواسي حينها شعرت بالحنين لأجواء العمل، وعاد الشغف الذي بداخلي، أنا أعشق هذه المهنة ولا أستطيع أن كون غير ممثلة".

أما عن التعليقات وردود الأفعال التي تلقتها عقب إعلانها خبر العودة عربت عن سعادتها بالقول: "عندما أعلنت أن العودة قريبة لم أكن أتوقع هذه الأصداء والترحيب من الناس في الحقيقة غمروني بمحبتهم وحمولوني مسؤولية ذلك، وسعيدة لأني مازلت بذاكرتهم رغم غيابي الطويل".

وختمت حديثها قائلة: "قدمت أكثر من ستين عملاً على مدار عشرين عاماً في مسيرتي ولم أخدش حياء الناس يوماً، لذلك شعرت أن لاشيء يمنعني من العودة".

وقدمت جيهان عبد العظيم خلال مسيرتها العديد من الأعمال البارزة التي ساعدت في نجاحها بصورة كبيرة، ومن أشهر أعمالها "أشواك ناعمة، حروف يكتبها المطر، ندى الأيام، غزلان في غابة الذئاب، العيلة عيلتنا، الهاربة، أوراق بنفسجية".