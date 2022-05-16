انت الان تتابع خبر كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب ملابسها والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ في حلقة من برنامجها أنها تعاني من أزمة في اختيار ملابسها خصوصاً بعد أن انفصلت عن زوجها كانييه ويست.

ولفتت كيم كارداشيان، إلى أن كانييه ويست هو من كان يختار لها أزياءها في مناسباتها الهامة، مشيرة إلى أنها فقدت بانفصالها منسق الملابس الخاص بها.

وذكرت كارداشيان أن كانييه ويست كان قد سخر من اختياراتها في الملابس وأخبرها أن مستقبلها المهني في خطر وقد ينتهي إذا استمرت في اختيار إطلالات مشابهة لما تظهر به حالياً.

وأوضحت أن سخرية كانييه ويست من أزيائها جاء بعد الحفل الذي أقامته إحدى المجلات وظهرت فيه بإطلالة من الجلد بالتعاون مع إحدى الماركات العالمية، إلا أنه انتقدها.

وتابعت كيم في حديثها مع شقيقتها كورتني بالقول إن كانييه أرسل لها صورة شخصية كرتونية من المسلسل الشهير Marge Simpson بإطلالة مشابهة، وقال لها كانت إطلالتك تبدو مثل هذه الشخصية.