انت الان تتابع خبر فنانة شهيرة تفاجئ زوج منة عرفة لزجة في السجن ماهو السبب ومن الفنانه اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تفاجأ الفنان محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة بأول بلاغ ضده، تم تقديمه للنائب العام، وقدمته الفنانة منة جلال.

وسبق وهاجمت منة جلال، منة عرفة بعد حديثها عن الفنانة إلهام شاهين في برنامج “سابع سما”، وقالت منة جلال على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "منة عرفة انتي رصيدك ايه عشان تتكلمي بالطريقة دي، وبأسلوب غير محترم في برنامج على النجمة إلهام شاهين، طب حتى احترمي فرق السن وقولي أستاذة مش انتي.. شوفلها حد يتجوزها ويخلصنا إيه الأسلوب ده اتعلمي حتى من الأجيال اللي قبلك عشان تعرفي تحترمي النجوم الكبار مرار طافح بجد".

أشرف زكي وبلاغه ضد محمود المهدى وتقدم محامي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ إلى قسم شرطة الدقي ضد محمود مهدي زوج منة عرفة، للتشهير به وزوجته روجينا عبر المواقع الإخبارية والإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتحرر محضر بالواقعة ضد محمود المهدي زوج منة عرفة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية.