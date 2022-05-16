انت الان تتابع خبر الشيف التركي بوراك في المستشفى .. مالذي حدث معه اتفرج؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الشيف التركي الشهير بوراك أوزديمير، الأحد، صور وفيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرقد على سرير العلاج في المشفى .وظهر بوراك في الصور ملابس المشفى الزرقاء ويضع على رأسه قبعة العمليات .

وعلق بوراك على الصورة قائلًا أنه يجري فحوصًا صغيرة، فيما تمنى له المتابعون الشفاء والسلامة .

وعلى الرغم من أن بوراك تحدث عن أنه أجرى فحصًا بسيطًا فقط، إلا أن المتابعين أثاروا مخاوف بشأن صحته .

فيما زعمت مواقع غير رسمية، خضوع الشيف بوراك لإجراء جراحة إستئصال ورم سرطاني .