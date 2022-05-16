انت الان تتابع خبر ضحكتها مبتهزرش- اتفرج نرمين الفقي تلفت انظار جمهورها بظهور غير متوقع والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة نرمين الفقي، فيديو جديدة لها على حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” حيث ظهرت خلال استضافتها مع الاعلامية مني الشاذلي وتتحدث عن ممارسة الرياضية وتبتسم بطريقة جذابة معلقة :أحياناً نمارس الرياضة و نحن نتألم من مشاكل الحياة و لكن عند ممارستها ننسى الألم.

وحصلت نرمين الفقي، علي الكثير من التعليقات مثل : يا مساء الورد يا حلو يسعدو ويسعد صاحبة اغنيه حلوه كلها تنطبق عليكي يا حبيبة قلبي يارب تبقي فرحانه ومبسوطه وضحكتك وابتسامتك يتممها ربنا عليكي العمر كله يارب يا ست الكل يا جميلة جميلات وتبقي في أوجه سعادة ماشاء الله يحميكي ربنا.

أعمال نرمين الفقي

ويذكر أن نرمين الفقي شاركت في مسلسل النمر الذي تم عرضه في شهر رمضان السابق علي القنوات الفضائية بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد.

واوضحت نرمين الفقي التي قامت بتقديم شخصية شمس الحلق في هذا المسلسل أن صوتها اتشرخ أكتر من مرة، حتي استطيع تقديم شخصية شمس وانها لم تكن تستطيع أن تكمل هذا المسلسل بسبب هذا الشرخ.