انت الان تتابع خبر تعرف على أجر الممثل التركي أراس بولوت إينملي عن الحلقة الواحدة في مسلسل أتاتورك..مبلغ خيالي لن يخطر على بالك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - كشفت وسائل إعلام، الأحد، عن أجر الممثل التركي الشهير أراس بولوت إينملي في الحلقة الواحدة في مسلسل “أتاتورك” .

وقالت أن أراس بولوت إينملي يتقاضي أجرًا مقابل الحلقة الواحدة 45 ألف دولار أميركي، وهو مبلغ كبير يُعتبر، لكن لم يتم الكشف عن أجر زميلته في العمل النجمة التركية ​سونغول أودان ​.ويذكر أن أراس بولوت إينيملي هو ممثل تركي من عائلة فنية، ومن مواليد 25 آب/أغسطس عام 1990م .أصبح نجماً عالمياً في عام 2020، بعد عرض فيلمه “معجزة في الزنزانة 7” على إحدى المنصات الإلكترونية، وحصل على إشادة النقاد العالميين، بعد تجسيده دوراً صعباً ومركباً، رغم صغر سنه