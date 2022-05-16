انت الان تتابع خبر عنكبوت يعني شبكة..أحمد السقا يروج لفيلمه الجديد عبر تويتر اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - روج النجم أحمد السقا لفيلمه الجديد «العنكبوت»، والذي تم عرضه بجميع دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر 2022.

ونشر السقا صورة له من أحداث فيلم العنكبوت، وهو يعتلي الكوبري المعلق «تحيا مصر»، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر».

وعلق على الصورة، قائلاً: «عنكبوت يعني شبكة و متشعب و متوحش، فيلم العنكبوت حاليًا بجميع دور العرض»..

فيلم «العنكبوت» بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم حول عائلة "جبران" وهم من كبار رجال الأعمال الذين يسيطرون على مجموعة شركات ونشاطهم غير المعلن في تجارة وصناعة المخدرات "الخام" بعد وفاة كبير العائلة ودخولهم في صراع مع شخص وهمي يدعى العنكبوت الذي يسعى بكل الطرق لإفشال كل العمليات الخاصة بهذه العائلة ويعود آدم "ظافر العابدين" ابن جبران من لندن مع زوجته داليا "يسرا اللوزي" ليتولى مسئولية قيادة أعمال الأسرة التي تتكون من مروان "محمد ممدوح"، د.عثمان سالم "زكي فطين عبدالوهاب" وزوجته ناهد "ريم مصطفى"، فتحي "محمد لطفي" والعم صلاح "أحمد فؤاد سليم"، والعائلة في انتظار شحنة مخدرات يحصلون عليها من شخص مبهم أيضا يدعى غسان الصيرفي.