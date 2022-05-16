انت الان تتابع خبر أحمد حلمي يسخر من نوم أبو الهول: حتى بص الحركة دي اليكم ماذا يقصد اتفرج الصورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - علق الفنان أحمد حلمى، على التريند الذي أشعل وسائل التواصل الاجتماعي منذ أمس، بشأن «نوم أبوالهول».

وقام «حلمي» بنشر فيديو يتضمن أغنيته الشهيرة "الحركة دي"، وصورة متحركة لأبوالهول وكأنه يغني الأغنية.

وعلق أحمد حلمى، على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، قائلا: "حتى بص الحركة دى".

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مجموعة من الصور التي تزعم إغلاق أبوالهول لعينيه، وهو ما أثار حالة من الجدل على السوشيال ميديا.

وتصدر فيلم "واحد تاني" وأغنية "الحركة دي" للنجم أحمد حلمي تريند موقع تويتر، بالتزامن مع عرضه في السينمات وتصدره شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائى فى مصر والدول العربية