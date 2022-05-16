انت الان تتابع خبر رشدي أباظة زوّج إبنته الوحيدة لفنان شهير والأخير طلقها.. لن تتوقع بمن تزوجت.. مفاجأة غير متوقعة اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - الفنان المصري أحمد دياب، المشهور بارتدائه الجلباب في غالبية أدواره الفنية، ولد في شهر أغسطس/آب 1945، وعمل خلال فترات شبابه في مجال التجارة قبل دخوله إلى عالم الفن والتمثيل بفترة طويلة.رغم تأخره في دخول عالم التمثيل، الذي أقنعته به زوجته قسمت رشدي أباظة، فإنه لم يؤد أدواراً كبيرة، واكتفى بالأدوار الصغيرة والمساعدة في الدراما التلفزيونية.

لم يدُم زواجهما هذا طويلاً، حيث انفصلا بعد عدة سنوات، دون معرفة أسباب هذا الانفصال. فيما يعيش ابنه الوحيد أدهم -الذي يُشبه بشكل كبير جدّه رشدي أباظة- حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه ابنة تدعى مايا.من أهم أعمال احمد دياب مسلسلات (أوبرا عايدة، الرجل الآخر، للعدالة وجوه كثيرة، العصيان، راجل وست ستات).

ابتعد الفنان أحمد دياب عن التمثيل منذ العام 2018، بعد مشاركته في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الفنان عادل إمام، والذي جسد فيه شخصية وزير الثقافة، إلى جانب مشاركته خلال الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بدور "حيدر باشا"، ومسلسل سلسال الدم.يذكر أن الموت غيّب الفنان المصري أحمد دياب في ابريل من العام 2020، إثر وعكة صحية حادة عن عمر ناهز 75 عاماً، قدم خلاله مسيرة حافلة بالدراما التلفزيونية والسينمائية.