انت الان تتابع خبر لن تتوقت كيف اصبحت ابنة مصطفى قمر جودي في هذا العمر! -اتفرج صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - نشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، صورا جديدة له تجمعه بابنته وكتب عليها "كل سنة وأنتى طيبة يا چوچو يا قمر حياتى، ربنا يخليكى ليا ولمامى يا أجمل بنوتة في الدنيا وأطيب قلب في الدنيا، ربنا يسعدك زى ما بتسعدينى

بضحكتك وحنيتك يا حبيبة بابي".الجدير بالذكر ان الفنان مصطفى قمر شارك الفنان حكيم، في حفل عيد الفطر المبارك مع أبناء الشهداء بقاعة المنارة، وقاموا بالغناء مع الأطفال هاتفين "العيد فرحة".وكرم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية خلال احتفالية عيد الفطر بقاعة المنارة، وكان من بينهم ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل الذي بكى بُحرقة أمام الرئيس السيسي، فقام الرئيس باحتضانه.