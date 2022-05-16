انت الان تتابع خبر لن تتوقع كيف أصبح شقيق نانسي عجرم نبيل بعد كل هذه السنوات والجميع ما الذي حدث له!! - اتفرج صورة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لنبيل عجرم شقيق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حيث ظهر نبيل عجرم في الصورة بعد غيابه لسنوات طويلة.

وقد اثارت الصورة الجدل لأن نبيل بدا في الصورة وقد غزا الشيب شعره، الأمر الذي فاجأ البعض ممن يعرفونه، في حين علق البعض "ما الذي حدث له" كما لاحظ البعض أن هناك شبها كبيراً بينه وبين نانسي، فيما آخرون وجدوا أنه لا يشبهها تماماً.يذكر أن نبيل كان قد دخل عالم الفن لفترة وأصدر أغنيات عدة، إلا أنه اعتزل وابتعد عن هذا المجال.