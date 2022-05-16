سألوا النجمة مي عز الدين عن الممثل اللي كان نفسها تتجوزه.. فأجابت بظون خجل وبجرأة غير مبسوقة !

الرياض - محمد الاطلسي - كانت وما تزال الفنانة مي عز الدين صاحبة الوجه الملائكي والملامح الفاتنة وظلت دون زواج كل هذه المدة، الأمر الذي جعلها أحد أبرز العوانس في الوسط الفني بعد أن تخطت حاجز 40 عاماً، رفقة أسماء كثيرة.

وفي لقاء قديم لها في برنامج 100 سؤال تعرضت مي عز الدين لسؤال حول أكثر ممثل أحببته طوال مشوارها الفني بس اتجوز من غيرها. وفجرت مي عز الدين مفاجأة حينها وقالت أن أكثر شخص أحبته لم يتزوج حتى الآن، ولم يرتبط بأي فتاة أخرى، ولا يزال عازب، دون أن تفصح عن اسمه، وهو ما دفع كثيرين للتكهن بأنه النجم أحمد السعدني. ولم تسلم مي عز الدين من الشائعات طوال حياتها وتحديدًا شائعات الإرتباط وأخرها شائعة ارتباطها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عز الدين كان مسلسل جزيرة غمام والذي شاركت به الماراثون الرمضاني المنصرم.