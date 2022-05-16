نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أجريت ثلاثة عمليات خلال شهر ونصف وتعرضت لنزيف في الكتف.. أنغام تكشف تفاصيل حالتها الصحية على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - طمأنت الفنانة أنغام، جمهورها على حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحة دقيقة في الكتف ورسغ اليد، نتيجة معاناتها من آلام شديدة بأوتار الكتف، مؤكدة أنها بحالة طيبة ومستقرة.

وقالت أنغام خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأحد، إن طبيبا مصريا يعمل في ألمانيا هو من أجرى الجراحة الدقيقة لها، مشيرة إلى أنها أجرت منذ فترة 3 عمليات في أقل من شهر ونصف، ولكنها لم تصرح بذلك إعلاميًا.

وكشفت المطربة أنغام، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها لعمليتين جراحيتين في الكتف، قائلة:«أنا كان حاصلي إصابة من سنوات طويلة، مثلا من عام2011، واتعالجت وقتها بالكرتيزون، وهو سكن آلام فترة طويلة» .

«كان في الاَلام صعبة جدا في الكتف، وابتدت تطور في الذراع بأكمله، وتحاملت على نفسي كتير جدا، ولم أكن أنوي دخولي العمليات، ولكن اكتشفت أني بعاني من وتر مقطوع وآخر مهدد بالقطع».

وتابعت:«كنت بخرج للحفلات وبتحمل الألم الشديد، ولم أحصل على مسكنات لأن أعراضها خطيرة بالنسبة لي، وأجريت عملية في الكتف أمس من خلال طبيب يعمل في ألمانيا».

أكملت: «كان عندي نزيف في كتفي من جوه، بسبب تحاملي على نفسي لفترة طويلة، وحصلت على بنج كلي أثناء العملية، ويستمر علاج كتفي لمدة 6 أسابيع ثم أبدأ مرحلة العلاج الطبيعي بعد ذلك».

ولفتت المطربة أنغام إلى أنها تحتاج إلى 10 أيام لفك السلك، تليها 6 أسابيع تضع خلالها يدها في حامل طبي، إلى جانب إجراء الجلسات العلاج الطبيعي.

وأعربت الفنانة أنغام، عن سعادتها بالاهتمام الكبير ودعوات الجهور لها والاطمئنان على صحتها خلال فترة خضوعها للجراحة، قائلة: دعاء الجمهور ليا فرق معايا كتير أوي نفسيًا.

وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية نُقلت على أثرها إلى المستشفى، حيث نشرت رندا رياض، مديرة أعمال أنغام، صورة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهرت فيها أنغام على سرير بأحد المستشفيات.

وأجرت أنغام عمليتين جراحيتين في نفس التوقيت، الأولى هي جراحة دقيقة في الكتف، وذلك بعد معاناتها من آلام شديدة استمرت معها لسنوات طويلة حتى أصبحت غير قادرة على تحملها، واختارت إجراء جراحة عاجلة، أما العملية الجراحية الثانية التي أجرتها في نفس التوقيت فهي رسغ اليد، نتيجة مشاكل ضخمة في أوتار اليد.

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