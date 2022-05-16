إليسا بعد مشاركتها في الانتخابات: لا أريد أن أترك البلد وإسرائيل ما عملت فينا اللي عمله حزب الله

ابو ظبي - احمد الجزار - علقت الفنانة إليسا على مشاركتها في الانتخابات النيابية اللبنانية اليوم، مؤكدة رغبتها في العيش في لبنان، وفي بلد تتمتع فيه بكامل حرياتها.

وقالت إليسا خلال استضافتها على شاشة قناة MTV اللبنانية : “إسرائيل عدوتي وأقولها علنا، لكن إسرائيل ما عملت فينا اللي عمله حزب الله والسلطة في لبنان، سلموا البلد لحزب عنده سلاح”.

وأضافت : “الديمقراطية ما بتمشي مع السلاح، ولما يكون في حزب صار ضعيف سياسيا وشعبيا، لكن لإن عنده سلاح فهو الحزب الأقوى، بس يكون في سلاح ما في ديمقراطية”.

وتابعت : “حزب الله لا يمثل كل الطائفة الشيعية، وهناك محاولات في الدير الأحمر لكسر الصوت المسيحي وأنا أرفض هذا الشيء”.

وأكملت : “لا أريد أن أترك البلد، وأريد أن أعيش في بلد عندي فيه حرية بكل شيء”.

واحتفلت إليسا قبل أيام بوصول أغنية “من أول دقيقة” التي قدمتها بمشاركة المطرب المغربي سعد لمجرد إلى 25 مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد من طرحها عبر موقع يوتويب.