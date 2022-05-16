انت الان تتابع خبر وفاة ممثل شهير في يوم ميلاده اليكم من يكون صورة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - فجع الوسط الفني في ​سوريا​ اليوم الأحد بوفاة الممثل السوري ​ناصر وردياني​ بعد معانانه مع المرض.وكان قد كتب الراحل عبر صفحته الخاصة منذ أيام: "أعاني من شهر ونصف من المرض ورغم ذلك لم يكلف أحدهم عناء السؤال عني.. شكراً للكبار".

الجدير ذكره أن الراحل من مواليد مدينة حلب، وهو شقيق الفنان الراحل رياض وردياني.. بدأ مشواره الفني في عام 1968 وشارك كممثل في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية..

من أشهر أعماله" نهاية رجل شجاع، خان الحرير، العبابيد، أخوة التراب، سيرة آل الجلالي، باب المقام، كما شارك مؤخراً في مسلسل بروكار وفتح الأندلس