انت الان تتابع خبر بمهر أسطوري.. زواج شيري عادل ومحمد إمام يشعل الدنيا والفنانة تؤكّد أمراً حاسماً اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة بعد بروز أحاديث تفيد بزواج الفنانة المصرية الشابة شيري عادل. ووفقاً للتداول فإن الزواج جاء بمهر خيالي يقارب "مهور الملكات" ومن الفنان محمد إمام، نجل الزعيم عادل إمام وهو الأمر الذي أثار صدمة للجمهور من جديد .

وأضافت: “أعتقد إني هفكر كويس؛ إني هاخد خطوة زي دي إن شاء الله”.

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كواليس طلاق الفنانة شيري عادل وزوجها الداعية معز مسعود، تزامنًا مع تصدرها التريند وقتها والذي بيّن تفاصيل تتعلق بأسباب الطلاق والمتمثلة في رفض الداعية لعمل الفنانة