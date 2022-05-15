انت الان تتابع خبر نشوب حريق فى شقة هبة الأباصيرى.ماهو السبب. والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - تعرضت الإعلامية هبة الأباصيرى لكارثة بسبب حريق شب في شباك مطبخها كاد أن يصل إلى داخل الشقة ونشرت هبة منذ قليل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: الحمد لله اللطيف الستار..

اتفاجئنا بمنظر حريق ونار طايرة ماسكة في شباك المطبخ والحائط من بره ومواسير المياه! لا في أثر لعقب سيجارة أترمى ولا في أي حد أصلا دخل المكان ده ولا في أي منفذ حتى لجيران يرموا في المكان ده أي حاجة ولا الجو حر نار للدرجة دي! والنار طالعة من جوة صندوق كرتون فيه خزين التوم! ودي أول مرة في حياتي أصلاً أخزن توم! الله يسامح الست "ز" اللي بتساعدني هي اللي أقنعتني أخزن توم (نفس الست الطيبة اللي قالتلي وأنا عندي كورونا "أحطلك نعناع على الشاي ليه، ما خسارة طالما انتي كده كده مش هتستطعمي، أنا لسه فاكراهالك يا "ز" بس مسامحاكي اللهم لك الحمد يا لطيف يا ستار راضية جدًا يا ربي".

تناول برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الحديث عن عبارات يجب على الزوجة تجنب قولها لزوجها أمام الأطفال، حيث قالت الإعلامية الفنانة منى عبد الغنى، إن خبراء الحياة الزوجية، قالوا إن هذه العبارات التى يجب تجنبها من الممكن أن تتسبب فى إحداث مشكلة فى التواصل بين الزوجين، وخصوصًا الانفعالات والألفاظ أمام الأطفال.