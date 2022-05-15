اتفرج تفاصيل السيرة الذاتية لعادل أمام

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الرياض - احمد صلاح - بلد الإقامة مصرعادل إمام، ممثل مصري قدير مواليد مصر عام 1940م.

ولد عادل إمام في المنصورة ودرس في كلية الزراعة في جامعة القاهرة، مسرح الجامعة هو أول مكان لبداياته الفنية ومن هنا انطلق للنجومية.

تزوج الفنان عادل إمام مبكرا من السيدة هالة الشلقاني ولديه من الأبناء ثلاثة هم "رامي إمام" ، "محمد إمام" ،وابنتهم الوحيدة "سارة إمام".

بدأ أول أعماله المسرحية الفنان عادل إمام عام 1962م في مسرحية "هو وهي" ثم مسرحية "النصابين" عام 1966م وأبرزهم مسرحية "مدرسة المشاغبين" التي ضمت مجموعة من نخبة الفنانين عام 1970م التي استمر عرضها لمدة 5 سنوات.

عام 1975م جاء أجمل أعمال الفنان عادل إمام في مسرحية "الواد سيد الشغال" واستمر عرضها 7 سنوات وأتى بعد هذا الإبداع عمله في مسرحية "الزعيم" عام 1993م.

الفنان عادل إمام من أطول النجوم عمراً عبر الوسط الفني والساحة الفنية حتى أنه لا يزال حتى اليوم يتميز بأعماله الفنية.

بدأ الفنان عادل إمام مشواره الفني داخل الأفلام في بداية الثمانينات كممثل كوميدي ودوره كشاب مصري يعاني قوة الحياة والعديد من الأدوار مثل "المتسول" عام 83م ، "كراكون في الشارع" عام 86م ، "خلي بالك من عقلك" عام 85م ، "حب في الزنزانة" عام 83م ، "النمر والأنثى" عام 87م.

حقق الفنان عادل إمام نجاحاً كبيرا في السنوات الأخيرة ضمن عدة أفلام كفيلم "عمارة يعقوبيان" عام 2006م مع أبرز النجوم مثل نور الشريف ، هند صبري ويسرا.

تلى أفلامه الناجحة فيلم "مرجان أحم مرجان" و "حسن ومرقص" و"زهايمر" مع النجمة نيللي كريم.

بعض الأعمال التي برز فيها الفنان عادل إمام : الإرهابي 94م

بخيت وعديلة 95م

طيور الظلام 95م

النوم في العسل 96م

بخيت و عديلة298م

مسلسل "فرقة ناجي عطاالله" من أخر أعمال الفنان عادل إمام على صعيد المسلسلات حيث لاقى رواجاً كبيراً وقد تم عرضه في رمضان 2012م.

بعد تقديم النجم الكبير عادل إمام دوره الجميل من خلال مسلسل "العراف" في رمضان عام 2013 قدم عادل إمام دور شيق من خلال المسلسل الكوميدي "صاحب السعادة" لرمضان 2014